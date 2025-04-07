Ігнат повдіомив, що Україна ділиться інформацією про модернізацію ракет з західними партнерами

Росіяни модернізували ударні дрони типу Shahed та балістичні ракети, якими атакує Україну. Це ускладнює протидію їм українській протиповітряній обороні. Про це у неділю, 6 квітня, повідомив «Укрінформ» з посиланням на слова начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковника Юрія Ігната.

За словами Ігната, російські ударні дрони типу Shahed отримали низку модифікацій щодо наведення та супутникової навігації. Також росіяни модернізують балістичні ракети.

«Так само ворог модернізує балістику. Після появи у нас систем Patriot почали показувати гарні результати – збиття «Кинджалів», «Іскандерів». Зараз це робити складніше, адже ворог модернізує балістичні ракети», – зазначив Ігнат.

Україна ділиться інформацією про модернізацію ракет з західними партнерами, щоб вони могли покращувати зенітні системи.

Речник також зауважив, що Росія з початку 2024 року наростила відсоток саме балістичних ракет для атак.

Нагадаємо, 4 квітня, росіяни атакували житловий квартал у Кривому Розі, завдавши по ньому удару балістичною ракетою.

Верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк заявив, що цей удар став найбільшим за кількістю загиблих дітей від однієї атаки.