РФ посилює угруповання на півдні, хоча ще не закінчено битву за Донбас

Держава-терорист Росія вважає імовірною загрозу контрнаступу українських військ на півдні України та зміцнює оборонні позиції. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

Зазначається, що в рамках зміцнення позицій на півдні росіяни переміщують живу силу, техніку та засоби оборони у районі між Маріуполем та Запорізькою областю, а також у Херсоні. У Мелітополі окупанти посилюють заходи безпеки.

Розвідники нагадали, що тиск українських сил на російську оборону на півдні триває близько місяця, а нещодавно пролунали й політичні заяви про намір провести контрнаступальні операції.

Дії армії РФ, ймовірно, є відповіддю на очікуваний контрнаступ України. Розвідники зазначають, що РФ посилює угруповання на півдні, хоча ще не закінчено битву за Донбас. На думку британців, це вказує на серйозність, із якою російські командири ставляться до загрози.

Зауважимо, що напередодні у тимчасово окупованому Маріуполі 15 липня зафіксували рух великої колони російської військової техніки в бік Запорізької області.

Крім того, на тлі зростання кількості ворожих атак, які супроводжуються загибеллю цивільних українців, міністерство оборони держави-агресорки повідомило про наказ окупантам наростити бойові дії в Україні на всіх напрямках.