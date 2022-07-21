Українські військові знищили шість російських складів з боєприпасами на Херсонщині, повідомило в ніч на 21 липня оперативне командування «Південь» у підсумковому зведенні за попередню добу.

«Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще шести складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах», – йдеться у повідомленні.

Ймовірно, у списку знищених є, зокрема, польовий артилерійський склад росіян у Дослідному Херсонської області, який українські воїни знищили в ніч на 20 липня.

Крім того, за інформацією командування, ЗСУ завдали 10 авіаційних ударів по окупантах.

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в результаті чого вороже військо втратило 111 рашистів, гаубицю «Мста-Б», 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С», безпілотний літальний апарат типу «Елерон», 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки», – додали в ОК «Південь».

Українські військові дедалі частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів на Херсонщині. Це стало можливим після отримання американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, які стріляють на відстань до 80 км. Україна загалом має отримати від США та їхніх союзників понад 20 таких установок.