Російський мобільний пункт відбору для військової служби по контракту

З весни на території держави-терориста Росії відбувається формування так званих «добровольчих» загонів на війну в Україну. Як пише «Українська правда» з посиланням на російські ЗМІ, у 20 регіонах вже створили 40 таких підрозділів.

«Інформація про підрозділи публікується в ЗМІ та соцмережах органів влади, при цьому вони отримують спеціальні найменування, які так чи інакше вказують на їхню територіальну приналежність. Як правило, до цих підрозділів входять мешканці саме того регіону, де вони формуються, які разом проходять навчання та бойове злагодження, а потім разом вирушають (на війну – ред.)», – йдеться у матеріалі.

У деяких регіонах формують один підрозділ, в інших – два-три та більше.

Так звані «добровольці» підписують з міністерством оборони РФ договори на строк від кількох місяців з можливістю продовження та офіційного стають контрактниками. Як пояснив виданню чиновник на умовах анонімності, контрактні загони формуються за територіальною ознакою, оскільки так зручніше працювати з «добровольцями».

Обіцяні виплати за участь у війні залежать від конкретного регіону і коливаються від 130 до 300 тис. рублів. Регіональна влада Росії, своєю чергою, готова на разові виплати, але не завжди їх можна отримати одразу.