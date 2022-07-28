Знищена російська військова техніка

Понад 75 тис. російських військових були убиті або поранені у широкомасштабній війні, яку держава-терорист Росія розв'язала проти України. Про це у четвер, 28 липня, повідомило CNN з посиланням на депутатку від Демократичної партії, членкиню комітету Палати представників у справах збройних сил Еліссу Слоткін, яка була присутня на брифінгу в адміністрації президента США.

Як повідомляється, на брифінгу також йшлося про те, що російські військові «втомилися», а українці шукають додаткові підкріплення, оскільки вони планують розпочати контрнаступ на півдні до настання зими.

«Нас поінформували, що понад 75 тис. росіян було або вбито, або поранено, що дуже багато», – повідомила Слоткін.

За її словами, на секретному брифінгу обговорювалося «що ще ми можемо і маємо зробити для українців, буквально у найближчі три-шість тижнів».

«Українці мають намір провести операцію на півдні. І ми хочемо, щоб вони були максимально успішними», – сказала Слоткін.

Слоткін також заявила, що обидві партії підтримують відправку в Україну ракет великої дальності, відомих як ATACMS, які можуть вражати цілі на відстані понад 280 кілометрів. Українці місяцями закликали США надати ці системи, тому що високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) можуть вражати тільки на відстані близько 80 кілометрів.

Своєю чергою видання The New York Times зазначає, що у випадку, якщо поточна оцінка адміністрації Байдена вірна, це є приголомшливими втратами для окупаційних військ, адже чисельність російських військ в Україні навесні досягала 150 тис. осіб. Тобто, приблизно половина з них може бути недієздатною.

За словами чиновників Пентагону, втрата всього 10% збройних сил, включаючи вбитих та поранених, робить один підрозділ нездатним виконувати бойові завдання.

Зауважимо, що раніше в Центральному розвідувальному управлінні США (ЦРУ) заявили, що Росія втратила близько 15 тис. осіб, ще близько 45 тис. зазнали поранень.

За даними Генштабу Збройних сил України, Росія втратила понад 40 тис. військових. Офіційної інформації від влади Росії про кількість загиблих та поранених немає.

Як інформував ZAXID.NET, за словами президента України Володимира Зеленського, останнім часом з боку української сторони втрати зменшилися. Якщо на піку боїв у травні-червні на фронті щодня гинули до 200 військових збройних сил України, зараз Україна втрачає до 30 солдатів на день.

За словами Зеленського, зниженню кількості загиблих українських військових сприяли західні поставки зброї, зокрема реактивних систем залпового вогню.