Станом на початок серпні російські війська втратили в Україні вже близько 41500 осіб

Держава-терорист Росія може заборонити звільнятися з армії, щоб припинити відтік особового складу. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, пише «Укрінформ».

«Особливо хочу зазначити, що керівництвом РФ з метою припинення відтоку особового складу зі збройних сил проводиться підготовка до зміни в законодавчих актах у частині, яка стосується заборони звільнення зі служби під час дії воєнного стану або дії так званої спеціальної операції», – сказав він під час брифінгу.

За його словами, у Росії спостерігається низька активність цивільного населення щодо підписання контрактів на військову службу.

Також Генштаб зафіксував «суттєвий недобір» курсантів до військових закладів РФ.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили вже близько 41500 осіб. Повну інформацію про втрати окупантів читайте у щоденній статистиці.

СБУ та українська розвідка неодноразово повідомляли про відмову воювати, дезертирство, здачу в полон та протести серед російських військових. До прикладу, у березні повідомлялося, що 220 російських морських піхотинців відмовились воювати в Україні. Зі ще однієї перехопленої розмови російського солдата з матір'ю стало відомо, що російські солдати готові прострелювати собі ноги, аби не воювати в Україні. Також відомі випадки, коли командири російської армії втікають із України, залишаючи своїх військових напризволяще.