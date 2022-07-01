Російські військові втікають із війни через Арабатську стрілку до Криму
Непоодинокі випадки дезертирства російських військових фіксують у Херсонській області
У Херсонській області фіксують випадки дезертирства серед російських військових. Найчастіше втікачі намагаються добратися через Арабатську стрілку в окупований Крим, бо цей маршрут вважається безпечним та вже добре «відпрацьованим».
В Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що в окупованій Калинівці Херсонської області з’явилась група дезертирів віком 18-20 років.
«Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Втікачі просять їжу та воду у місцевих. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом, у Херсонській області фіксують непоодинокі випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів.
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