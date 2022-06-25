Алєксандр Дворніков, ймовірно, виконував обов'язки головного оперативного командира в Україні

Із початку червня найвище командування Росії, швидше за все, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, повідомляє «Європейська правда».

Відомо, що у червні були відсторонені командувач Повітряно-десантних військ генерал-полковник Андрєй Сєрдюков і командувач Південного військового округу генерал армії Алєксандр Дворніков. Дворніков певний час, ймовірно, виконував обов'язки головного оперативного командира в Україні.

Тепер командування Південним військовим округом, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сєргєя Суровікіна. Зазначається, що протягом понад тридцяти років кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості.

Зазначимо, що Південний військовий округ продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі.