Окрім стрільб українські військові вчитимуться надавати першу допомогу та патрулювати територію

Канада відправить понад дві сотні своїх армійців до Великої Британії. Вони навчатимуть українських військових на базі у південно-східній Англії. Окрім стрільб українські військові вчитимуться надавати першу допомогу та патрулювати територію. За інформацією Reuters, вже наступного тижня на навчання до Великої Британії вирушать 225 канадійців.

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд розповіла, що до Великої Британії для навчання українських бійців наступного тижня будуть відправлені до 225 військовослужбовців.

«Ми вступили в нову і дуже небезпечну фазу цього конфлікту, коли Росія робить тривалі спроби завдати довгострокової шкоди Україні та її народу. Тому я сьогодні оголошую, що ми виконуємо нашу обіцянку відновити масштабне навчання», — сказала Аніта Ананд.

Розгортання канадської місії триватиме чотири місяці. Більшість солдатів, які поїдуть до Великої Британії, служать у легкій піхоті 3-го батальйону принцеси Патриції, який базується в Едмонтоні провінції Альберта.

Навчання відбуватиметься на військовій базі у південно-східній Англії. Там канадці вчитимуть українців поводитися зі зброєю, надавати першу допомогу та патрулювати територію.

Зазначається, що з 2015 року Збройні сили Канади підготували понад 33 тис. українських військових, але у лютому навчання призупинили.