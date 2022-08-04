Македонія купила їх в України у 2001 році за чотири мільйони євро

Чотири військові літаки «СУ-25», які Македонія купила в України у 2001 році за чотири мільйони євро, цими днями передали Україні. Про це повідомляє військовий портал «Defense Express» з посиланням на македонське видання MKD.

Міністерство оборони Північної Македонії на запит видання не підтвердило і не спростувало інформацію, зазначивши, що рішення про надання Україні озброєння будуть «розсекречені й представлені в порядку прозорості». Не коментують наразі цю інформацію і в українських оборонних відомствах.

«Рішення, ухвалені станом на зараз, не впливають на бойову готовність нашої армії», – додали у відомстві.

Як нагадує MKD, під час конфлікту в Македонії у 2001 році країна придбала чотири штурмовики Су-25 в України – три одномісні й один двомісний. Навесні 2003 року їх списали зі збройних сил через відсутність потреби, а у 2004-му – підготували для продажу.

У 2011 році Міноборони Македонії розглядало можливість модернізації Су-25 під стандарти НАТО, але так і не втілило ці плани в життя.

У червні цього року північномакедонська Ліва партія з посиланням на військові джерела заявила, що Су-нібито 24 почали ремонтувати й перевіряти для передачі Україні за участі українських інженерів.

Нагадаємо, що наприкінці липня міністерство оборони Північної Македонії ухвалило рішення передати Збройним Силам України 31 танк типу Т-72А, частина з яких уже прямує до нашої країни. Ці танки македонська армія отримала в 2000 році від Росії, коли сама Македонія воювала проти албанських сепаратистів. По суті, Північна Македонія віддає ЗСУ весь танковий арсенал