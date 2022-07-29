Північна Македонія передала Україні радянські танки Т-72, які планувала знімати з озброєння ближчими роками. Конвой з танками вже виїхав до України, кількість техніки не розголошується. Про це повідомляє агенція Reuters.

Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків Т-72 після того, як у соцмережах з’явилися кадри з колоною техніки. В оборонному відомстві зазначили, що танки були на озброєнні у підрозділі, який невдовзі розформують.

Рішення передати їх Україні додатково аргументували тим, що ще за кілька років ця техніка стане застарілою і її все одно потрібно замінювати сучасними. Скільки танків передають Україні, не уточнюють.

Загалом, наскільки відомо, армія Північної Македонії має на озброєнні близько 30 танків Т-72. Судячи з оприлюднених відео, може йтись про передачу щонайменше семи танків.

Раніше уряд Чехії схвалив прохання Словаччини про допомогу в захисті її повітряного простору після виведення з експлуатації винищувачів МіГ-29. Раніше Братислава не відкидала їхню передачу Україні. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що країна розгляне можливість передачі Україні одинадцяти винищувачів МіГ-29 після того, як словацькі повітряні сили перестануть їх експлуатувати.