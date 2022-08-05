Су-25 Повітряних сил Македонії

Повітряні сили Збройних сил України не отримували від Північної Македонії чотири штурмові літаки Су-25, про що раніше повідомляли ЗМІ. Про це заявив речник сил Повітряних сил ЗСУ України Юрій Ігнат, інформує «Суспільне».

«Ми не маємо зараз підтвердження від офіційних джерел ні (Північної) Македонії, ні Міністерства оборони України щодо передачі цих літаків. Це з'явилося в пресі, а у нас завжди люди надійні, біжать попереду потяга, завжди хочуть бути першими, висвітлювати ці події. Поки що ми такої інформації не оприлюднювали, не маємо», – повідомив він.

Нагадаємо, що напередодні 4 серпня видання MKD із посиланням на власні джерела повідомило про те, що Північна Македонія вирішила передати Україні чотири штурмові літаки Су-25, придбані у 2001 році.

У 2003 році Міністерство оборони Північної Македонії заявило, що потреби у бойових літаках у складі Збройних сил більше немає, і у 2004 році літаки були законсервовані та готові до продажу.