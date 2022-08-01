Вадим Пристайко в Берліні, 2019 рік

Запропоновані Великою Британією військові навчання для українців розраховані насамперед на добровольців, які досі не мали базової військової підготовки, але є і більш профільна підготовка – для моряків, розповів посол України у Великій британії Вадим Пристайко.

За його словами, по-перше, йдеться про навчання "з нуля" для українців, які раніше не мали військового досвіду.

«Ми говоримо про 10-тисячну групу людей, які мають отримати базове військове навчання згідно зі стандартами НАТО і британських збройних сил», – зазначив Вадим Пристайко в інтерв’ю «Суспільному».

Він уточнив, що їхня підготовка має тривати 120 днів, і планується, що кожні наступні 120 днів будуть готувати наступних 10 тисяч.

За його словами, це добровольці, чоловіки й жінки віком від 25 до 40 років «усіх можливих професій», які в основному не мали ніякої базової військової підготовки.

На додачу, Британія пропонує і фаховішу вузькопрофільну підготовку. За словами посла, нещодавно він відвідував військовий корабель, який у майбутньому передадуть Україні.

«На ньому вже проходять навчання наші моряки… Таких кораблів буде декілька», – зазначив він.

Вадим Пристайко деталізував, що початково йдеться про два судна, які зараз перебувають на озброєнні Великої Британії. Їх планують переобладнати для потреб України.

Нагадаємо, про ймовірну передачу Великою Британією Україні військових кораблів Пристайко говорив ще у жовтні 2021 року. Тоді повідомлялося про те,що Україна має отримати два тральники для захисту морського узбережжя від мінних загроз. Про потребу в мінних кораблях він також сказав у цьому інтерв’ю.

Крім того Україна і Велика Британія мали почати спільне будівництво військових кораблів. Це зазначено в угоді між двома країнами, підписаній у червні 2021 року.