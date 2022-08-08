Для навчання українських військових Фінляндія направить близько 20 інструкторів

Фінляндія долучиться до програми прискореної підготовки українських військових у Великій Британії. У понеділок, 8 серпня, Міністерство оборони Фінляндії оголосило, що для навчання українських військових фінська сторона направить близько 20 інструкторів.

«Фінляндія направить близько 20 військовослужбовців до Великої Британії для участі в програмі підготовки Збройних сил України», – зазначено у повідомленні.

Зазначається, що ініціатором програми з підготовки українських військових є Велика Британія, яка звернулася до країн-партнерів за підтримкою для підготовки до 10 тисяч українських військових протягом 2022 року.

Також заплановано, що військових інструкторів для проведення базової військової підготовки українців у Великій Британії направить Швеція. Раніше ZAXID.NET також повідомляв, що Канада надасть понад 200 інструкторів для навчання українських військових у Британії. До слова, США передбачили 100 млн доларів для тренування українських пілотів.