Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу перевірити, які літаки країна могла б потенційно надати Україні. Про це 8 лютого повідомив речник прем’єра, передає The Guardian.

Зазначається, що Велика Британія вважає правильним надавати Україні як необхідну зараз зброю, наприклад, танки Challenger, додаткові гармати тощо, так і дивиться на середньострокову і довгострокову перспективу, щоб забезпечити країну всіма засобами, яких вона потребує.

«Прем'єр-міністр доручив міністру оборони дослідити, які літаки ми могли б надати, але, щоб було зрозуміло, це довгострокове рішення, а не короткострокова допомога, яка зараз найбільше потрібна Україні», – повідомив речник прем'єра.

Раніше Ріші Сунак оголосив про плани тренувати українських пілотів, аби з часом вони могли літати на літаках стандарту НАТО.

«Очевидно, що ми хочемо, щоб це почалося якомога швидше. Я думаю, що ми прагнемо зробити все можливе, щоб навчити цих пілотів якомога швидше. Але це складна військова техніка і, як ви знаєте, нинішній період підготовки британських пілотів становить близько п'яти років», – додав речник.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де виступив перед парламентом та закликав західних союзників надати Україні сучасні винищувачі.