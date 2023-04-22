Фінляндія анонсувала пакет військової допомоги для України на 78 млн євро
Кошти нададуть для навчання українських військових
Фінляндія анонсувала військову допомогу для України на суму 78 млн євро. Відповідне рішення ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністьо у п'ятницю, 21 квітня.
Кошти країна планує виділити на підготовку 30 тисяч українських військових, яка відбувається в межах операції EUMAM Ukraine. Військові проходитимуть навчання у Польщі, повідомили у прес-службі міністерства оборони Фінляндії.
«Це вже п’ятнадцятий вантаж оборонної допомоги з Фінляндії в Україну. За оцінками, заміна оборонної техніки, включеної в постачання, коштуватиме Фінляндії 78 мільйонів євро. Компенсаційна вартість усіх пакетів оборонного обладнання, які Фінляндія постачає в Україну, зараз становить близько 990 мільйонів євро», – повідомили у прес-службі міноборони.
В міністерстві оборони Фінляндії повідомили, що додаткова інформація про конкретний вміст пакета, спосіб доставки чи графік допомоги надаватися не буде. У відомстві це пояснили оперативними причинами та питаннями безпеки.