На кошти Фінляндії планують провести навчання для 30 тисяч українських військових

Фінляндія анонсувала військову допомогу для України на суму 78 млн євро. Відповідне рішення ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністьо у п'ятницю, 21 квітня.

Кошти країна планує виділити на підготовку 30 тисяч українських військових, яка відбувається в межах операції EUMAM Ukraine. Військові проходитимуть навчання у Польщі, повідомили у прес-службі міністерства оборони Фінляндії.

«Це вже п’ятнадцятий вантаж оборонної допомоги з Фінляндії в Україну. За оцінками, заміна оборонної техніки, включеної в постачання, коштуватиме Фінляндії 78 мільйонів євро. Компенсаційна вартість усіх пакетів оборонного обладнання, які Фінляндія постачає в Україну, зараз становить близько 990 мільйонів євро», – повідомили у прес-службі міноборони.

В міністерстві оборони Фінляндії повідомили, що додаткова інформація про конкретний вміст пакета, спосіб доставки чи графік допомоги надаватися не буде. У відомстві це пояснили оперативними причинами та питаннями безпеки.