Фінляндія відгороджується від Росії парканом висотою 3 м

На тлі війни в Україні та для уникнення міграційної кризи Фінляндія розпочала будівництво першої ділянки паркана на кордоні з Росією, повідомила агенція Reuters. На такий крок країна пішла менш ніж через два тижні після вступу в НАТО.

Очікується, що паркан, виготовлений зі сталевої сітки і заввишки 3 метри, буде готовий до кінця 2026 року. Огорожу буде оснащено обладнанням для спостереження, вона має охопити близько 200 кілометрів найкритичніших ділянок фінсько-російського кордону. Загальна протяжність кордону між Фінляндією та Росією становить понад 1300 км.

«Ситуація на фінсько-російському кордоні була стабільною і залишається стабільною на цей момент. Але... Фінляндія повинна мати більш надійний і незалежний прикордонний контроль. І Фінляндія має менше залежати від російського прикордонного контролю», – прокоментував початок будівництва бригадний генерал фінської прикордонної служби Ярі Толпанен.

Таким чином Фінляндія прагне уникнути повторення подій на східному кордоні Європейського союзу в Польщі у 2021 році, коли влада Білорусі організувала міграційну кризу на кордонах з Польщею та Литвою.

Нагадаємо, що землю для паркана почали готувати наприкінці лютого. Наразі проект перебуває на пілотній стадії.