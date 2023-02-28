Країна планує закрити межі, прилеглі до Росії, протягом найближчих років

Фінляндія почала будувати огорожу в рамках значного посилення оборони на кордоні з Росією. Перший проміжок захисного паркану становитиме три кілометри та закриватиме район міста Іматра, розташованого на південному сході країни.

Земельні роботи розпочалися у понеділок, 27 лютого, повідомили журналісти фінляндського телеканалу Yle. «Будівництво паркану на кордоні з Росією почалося із земляних робіт. У понеділок дерева були викорчувані з обох боків прикордонного переходу Іматри. Поряд з огорожею також буде збудовано дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. Висвітлення та динаміки будуть встановлені на деяких ділянках», – повідомили у виданні Yle.

Перша, тестова ділянка паркану буде три кілометри завдовжки та проходитиме крізь приватні ділянки місцевих мешканців. Роботи зі зведення тестової огорожі мають завершитися до кінця червня, а весь проект посилення оборони 1340 км кордону триватиме кілька років. «У найближчі кілька років уздовж східного кордону буде зведено близько 200 км загороджень. Мета проекту – утруднити небажаний перетин кордону», – пояснили журналісти видання.

Після того, як Фінляндія висловила бажання приєднатися до НАТО, уряд країни працював над планом посилення оборони кордону з Росією, яка негативно відреагувала на рішення Фінляндії. Побоюючись агресії РФ, у червні 2022 року уряд країни запропонував укріпити кордон додатковими загорожами та дорогами для прикордонників.