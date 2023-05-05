США продовжують надавати військову допомогу Україні

Україна отримала приблизно 98% озброєння, про яке просила для проведення весняних наступальних операцій. Це бронетехніка, артилерія, ППО і боєприпаси, повідомив координатор із питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, пише LB.ua.

За його словами, він не може відповісти, коли саме Україна піде в контрнаступ, але може сказати точно, що Штати зробили все, аби вона була готова це зробити. Кірбі додав, що оголошений цього тижня пакет допомоги теж містить необхідне озброєння.

«Вони мають переважну більшість – і під «переважним» я маю на увазі приблизно 98% – того, що вони просили матеріального для проведення наступальних операцій навесні, вони це отримали: броню; артилерію; ППО; боєприпаси, в тому числі щойно оголошений пакет; не кажучи вже про навчання, яке ми провели для кількох бригад Збройних сил України за межами країни», – сказав він.

Таким чином було надано не лише матеріал, а й уміння його використовувати – те, що, за словами Кірбі, називається «загальновійськовим маневром» і що на думку українців може знадобитися для боїв на відкритій місцевості.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що західні партнери зможуть передати Україні літаки для Збройних сил України, коли відбудеться успішний контрнаступ.

В оголошеному цього тижня пакеті допомоги США надають Україні, зокрема, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) та авіаракети, системи протитанкової зброї, гаубиці 155-мм, стрілецьку зброю та боєприпаси. Вартість пакета складає близько 300 млн доларів.