Спецслужби РФ розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що з метою зриву контрнаступальних дій Сил безпеки і оборони України російські окупанти 27 травня 2023 року почали реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

У ГУр наголошують, що жертвами ворожої провокації стануть солдати російської армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах держава-агресор планує використати як фейковий доказ для звинувачення України.

Напередодні повідомлялось, що російські окупанти на Авдіївському напрямку застосували боєприпаси з аерозолями дратівливої дії проти українських сил. Незважаючи на хіматаку, ЗСУ та прикордонники відбили штурм військ РФ.

Разом з тим, за даними ГУР, російські окупанти готують масштабну провокацію з імітацією аварії на Запорізькій атомній електростанції. За словами розвідників, для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну.