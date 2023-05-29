Внаслідок падіння уламків згоріла господарська будівля

Уночі на понеділок, 29 травня, російські окупанти завдали чергового удару по Львівщині. Над Золочівським районом ППО збила ворожу ракету. Внаслідок падіння уламків згоріла господарська будівля, постраждалих немає. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Вночі Максим Козицький у Telegram повідомляв про роботу ППО. Вранці очільник Львівщини додав, що захисникам з ПвК «Захід» вдалося збити ворожу ракету над Золочівським районом. Уламки впали на дерев'яну господарську будівлю, вона згоріла.

«Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва. Дякую нашій протиповітряній обороні, яка вчергове відвернула велику біду від Львівської області. Дякую всім службам, які оперативно прибули й працювали на місці», – наголосив Козицький.

Очільник Львівщини додав, що в інших районах області ця ніч була спокійною.

Як згодом розповіли в ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу в Золочівському районі до рятувальників надійшло о 03:28. За годину вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

«Вогнеборці врятували від знищення вогнем дві господарські будівлі та житловий будинок. До ліквідації пожежі залучали дев'ять рятувальників та дві одиниці спецтехніки», – зазначили в ДСНС Львівщини.

Нагадаємо, востаннє Росія атакувала Львівщину 25 травня. Тоді росіяни запустили дрони-камікадзе. На Львівщині підрозділи протиповітряної оборони знищили 10 Shahed-136/131.