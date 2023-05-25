Уночі Росія атакувала Львівщину та інші західні області дронами-камікадзе

Уночі на четвер, 25 травня, росіяни атакували дронами-камікадзе західні області України. Було чутно вибухи внаслідок роботи ППО. На Львівщині підрозділи протиповітряної оборони знищили 10 Shahed-136/131.

Як розповіли вранці в повітряному командування «Захід», атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону.

«В результаті декількагодинної бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» знищено 22 «Shahed-136/131». Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіація та мобільно вогневі групи», – йдеться в повідомленні.

У повітряному командуванні уточнили ZAXID.NET, що 10 із 22 дронів-камікадзе було збито у межах Львівської області.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок нічної атаки не було влучань в об'єкти на Львівщині, ніхто не постраждав.

Загалом цієї ночі українська ППО збила усі 36 випущених Росією Shahed-136/131.

Востаннє Росія атакувала Львівщину дронами Shahed близько тижня тому – уночі 19 травня. Спрацювали сили ППО, ніхто не постраждав.