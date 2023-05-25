Знищений російський безпілотник

У ніч на 25 травня ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Українські сили ППО збили 36 «шахедів» із 36. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що загалом впродовж ночі було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. У Повітряних силах припустили, що ворог, імовірно, мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави.

У відомстві зазначили, що до відбиття атаки залучали підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено.

Своєю чергою, за даними Повітряного командування «Захід», атака була здійснена з різних напрямків майже на всі області західного регіону. Знищено 22 дрони.

«У результаті декілька годинних бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування ''Захід'' знищено 22 Shahed-136/131. Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіація та мобільно вогневі групи», – йдеться у повідомленні.