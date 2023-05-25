ГУР націлене ліквідувати президента РФ Владіміра Путіна і власника ПВК «Вагнер» Євгєнія Прігожина

Українські спецслужби «полюють» на тих росіян, які віддають накази вбивати українців і є винними в численних жертвах. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Welt заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький, передає Укрінформ.

«Він (Владімір Путін – ред.) помічає, що ми все ближче до нього наближаємося, але, можливо, він боїться також бути вбитим своїми… Він лише зараз починає висовувати голову, і якщо він це робить, ми не впевнені, що це насправді він», – зазначив Скібіцький.

Щодо Прігожина, представник ГУР заявив, що ціллю українських є знищення командира підрозділу, «який наказує своїм людям атакувати». Також він додав, що всі, хто причетні до агресії, будуть змушені відповісти за свої дії.

«Їх ліквідація врятувала б життя багатьом мирним жителям.... Згідно з міжнародними конвенціями, вони є законною ціллю», – наголосив Скібіцький.

Щодо закидів, що ГУР стоїть за атаками на російських пропагандистів, Скібіцький заявив, що це не найважливіші цілі для українських спецслужб, і висловив припущення, що росіяни вже воюють між собою, борються за владу. Серед тих, хто прагне влади, він назвав Євгєнія Прігожина та Ігоря Гіркіна.

Натомість він підтвердив, що різні українські відомства причетні до атак на об’єкти критичної інфраструктури на території Росії.

«Всі поставки йдуть з Ростова або через Крим. ...росіяни точно знають, наскільки важливі регіони навколо Запоріжжя та Херсона. Також якомога швидше відбудовують Маріупольський порт, який стане третьою ключовою точкою для логістики… Важливим є знесення об’єктів інфраструктури, щоб не дозволити їм (армії РФ – ред.) користуватися логістичними ланцюгами», – сказав Скібіцький.

Щодо самого Криму, то, за словами Скібіцького, там не так багато критичної інфраструктури, яку можна було б знищити, щоб завадити доставці зброї. Але там є партизани, які «цілком здатні вдарити», а також представники розвідки, за словами генерала, «там теж є». Кримський міст, зауважив Скібіцький, все ще стоїть тому, що Україна хоче дати можливість росіянам тікати з півострова.