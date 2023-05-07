Кирило Буданов також зауважив, що РФ намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ

Росія не має жодного потенціалу для масштабного наступу і намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданову інтерв’ю YahooNews, повідомляє прес-служба ГУР.

«Станом на зараз Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні», – заявив керівник української воєнної розвідки.

При цьому, за його словами, держава-агресор досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це проблема, з якою Україні доведеться стикнутись. Буданов також зауважив, що РФ намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ.

«Однак правда полягає в тому, що росіяни звели свої ракетні запаси майже нанівець», – зазначив начальник воєнної розвідки.

Водночас Буданов визнав ефективність діяльності РФ інформаційному просторі. За його словами, навіть уявну ракетну атаку на кремль у РФ показуватимуть як «перемогу», стверджуючи, мовляв, у такий спосіб запобігли найбільшій катастрофі в історії людства.

«Звучить як жарт, але росіяни сприймають такі дурниці», – пояснив генерал-майор Буданов.