СБУ зазначає, що «це лише невелика частина роботи наших воїнів»

Служба безпеки України опублікувала чергову добірку записів успішних ударів дронів-камікадзе по техніці окупантів. Відповідне відео спецслужба оприлюднила в соціальних мережах.

«Тяжка броньована техніка, вантажівки з піхотою та боєприпасами, навіть ворожий безпілотник – спецпризначенці СБУ активно поповнюють перелік втрат росіян», – йдеться у коментарі до відео.

СБУ зазначає, що «це лише невелика частина роботи наших воїнів» і те, що слід чекати на «продовження».