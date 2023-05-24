СБУ показала, як українські дрони знищують російську техніку
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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СБУ зазначає, що «це лише невелика частина роботи наших воїнів»
Служба безпеки України опублікувала чергову добірку записів успішних ударів дронів-камікадзе по техніці окупантів. Відповідне відео спецслужба оприлюднила в соціальних мережах.
«Тяжка броньована техніка, вантажівки з піхотою та боєприпасами, навіть ворожий безпілотник – спецпризначенці СБУ активно поповнюють перелік втрат росіян», – йдеться у коментарі до відео.
СБУ зазначає, що «це лише невелика частина роботи наших воїнів» і те, що слід чекати на «продовження».
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