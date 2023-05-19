Повітряна тривога тривала майже три години

У ніч на п'ятницю, 19 травня, росіяни вчергове атакували дронами-камікадзе територію України. Цієї ночі кілька ударних безпілотників Shahed долетіли і до Львівщини.

Попередження про ракетну небезпеку львів'янам та мешканцям області надійшло о 02:22. Перший вибух у Львові почули близько 03:55, а сама повітряна тривога тривала майже три години.

У п'ятницю, 19 травня, зранку голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що Львівську область атакували дрони Shahed.

«Те, що можу повідомити станом на цю годину. Між 4 і 5 годинами ранку Львівську область атакували шахеди. Спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих нема», – повідомив Максим Козицький о 7:52 в своєму Telegram.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що, за попередньою інформацією, ціллю дронів був об'єкт критичної інфраструктури міста. Він також підтвердив, що постраждалих немає.

Пізніше Максим Козицький додав, що ПвК «Захід» знищили над Львівщиною п'ять бойових дронів Shahed, а ще один ліквідували над іншою областю на заході України. На Львівщині руйнувань немає.

Нагадаємо, тиждень тому, вночі на суботу, 13 травня, Росія масово атакувала територію України дронами-камікадзе Shahed. Під час повітряної тривоги мешканці різних районів також Львівщини чули вибухи, однак тоді голова Львівської ОВА Максим Козицький влучання росіян чи роботу ППО на території області заперечив.