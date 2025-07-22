Науковці виокремили пам’ятку середньостогівської культури доби енеоліту

Археологи дослідили скельний масив біля острова Хортиці у Запоріжжі, який майже 70 років був під водами штучного Каховського моря. Скелі відкрились після того, як зійшла вода внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС в червні 2023 року. У заповіднику «Хортиця» розповіли про знахідки вчених.

Ці скелі розташовані між островом Хортиця та греблею ДніпроГЕС, ближче до правого берега річки Дніпро. Їх називають Три Стовпи або Три Стоги. Вони входять до геологічного заказника загальнодержавного значення «Дніпровські пороги» у межах Національного заповідника «Хортиця».

Три Стоги належать до геологічного заказника «Дніпровські пороги»

«Цей скельний масив до заповнення водою Каховського водосховища у 1955-58 роках сполучався з островом Хортиця піщаною косою і був складовою процесів життєдіяльності різних племен і народів в різні історичні періоди. Після подолання порогів тут могли зупинятися човни. Наприкінці 20-х років минулого століття археологи виявили багатошарову пам’ятку, перший горизонт якої сягає доби неоліту. На середній скелі вперше виокремлено археологічну культуру, яка отримала назву середньостогівська культура доби енеоліту», – розповіли історики.

Саме біля Стогів на невеличкій скелі розташоване відоме краєзнавцям кругле заглиблення у граніті – «козацька миска». Загалом на скелях виявили дев’ять таких «мисок».

«Козацькі миски»

Більшість площі Трьох Стогів понад 60 років була під водами штучного Каховського моря. Після сходу води скелі знову постали у своєму первісному вигляді. І лише у червні 2025 року фахівці заповідника змогли дістатися цього місця, щоб оцінити стан археологічної пам’ятки та природного об’єкта.

Науковці змогли дослідити скелі лише у червні 2025 року

Археологи виявили артефакти різних періодів:

енеоліту – фрагменти кераміки з гребінчастим візерунком, характерним для середньостогівської культури;

– фрагменти кераміки з гребінчастим візерунком, характерним для середньостогівської культури; фрагменти кераміки доби бронзи (ямна культура, ІIІ-ІІ тис. до н.е.);

(ямна культура, ІIІ-ІІ тис. до н.е.); фрагменти амфори часів античності ;

; кераміка Київської Русі, Середньовіччя та пізніших періодів;

та пізніших періодів; кам’яна сокира, виготовлена із граніту.

Гранітна сокира

Всі ці артефакти детально дослідять фахівці заповідника. На думку науковців, Три Стоги можуть бути перспективним об’єктом для археологічних досліджень.

Нагадаємо, після підриву греблі Каховської ГЕС вода з водосховища почала відходити і на його дні виявляли знахідки різних часових періодів, починаючи від Другої світової і до козацьких і ще давніших часів. Серед них – рештки давньоруського човна.

Усі фото – зі сторінки національного заповідника «Хортиця»