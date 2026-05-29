Через падіння уламків БпЛА виникли займання на хімічному підприємстві у Волзькому

У ніч на п’ятницю, 29 травня, безпілотники атакували територію Ярославської та Волгоградської областей. У російських регіонах повідомили про пожежі та пошкодження низки об’єктів інфраструктури.

За словами губернатора Ярославля Міхаїла Євраєва, більшість дронів нібито було збито, однак частина все ж влучила в об’єкти, де зберігалося пальне. У результаті виникла пожежа, постраждалих, за офіційними даними, немає.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У Волгограді та області під ударом опинилися об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. У Краснооктябрському районі зафіксували нібито влучання в житловий багатоквартирний будинок, внаслідок чого постраждала людина.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Окремо стало відомо про загибель 60-річного чоловіка на заводі синтетичного волокна у місті Волзький, а також про госпіталізацію 55-річної жінки у тяжкому стані. Крім того, через падіння уламків БпЛА виникли займання на хімічному підприємстві у Волзькому та на об’єктах паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда. Усі пожежі, за даними влади, вже локалізовані.

Телеграм-канал Astra повідомив після OSINT-аналізу, що багатоквартирний будинок, про який ідеться в офіційних заявах, розташований приблизно за 2 км від одного з ключових підприємств російського оборонно-промислового комплексу – АТ «ФНПЦ “Титан-Барикади”». За даними відкритих джерел, там виробляють пускові установки для стратегічних ракетних комплексів «Ярс», «Тополь-М» і «Сармат», а також системи для комплексу «Іскандер-М» та інші види важкого озброєння.

Також повідомляється, що у Волгограді горів нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка». За даними джерел, ця атака стала щонайменше десятою по цьому регіону з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, у ніч на 27 травня Сили оборони завдали серії ударів по військовій та критичній інфраструктурі Росії, зокрема по нафтопереробному заводу «Туапсинский» у Краснодарському краї.