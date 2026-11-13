За генерал-майора СБУ Сергія Дуку внесли 65 млн грн застави

За генерал-майора СБУ Сергія Дуку, якого підозрюють у причетності до злочинної організації у справі «Карфаген», внесли визначену судом заставу. Йдеться про 65 млн грн. Цю інформацію «Українській правді» у п’ятницю, 13 листопада, підтвердили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

За даними джерел видання, гроші надійшли 1612 окремими платежами. Загалом вдалося зібрати навіть більшу суму, ніж визначив суд.

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Зауважимо, що раніше «Українська правда» повідомляла, що серед співробітників СБУ поширюють повідомлення із закликом долучитися до збору грошей на заставу за генерала. Наступного дня джерела видання розповіли, що в регіонах від працівників Служби безпеки вимагають перераховувати гроші на ці потреби.

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Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам імовірної злочинної організації. Серед них – генерал-майор СБУ Сергій Дука. За версією слідства, фігуранти систематично передавали хабарі високопосадовцям правоохоронних органів, щоб ті не перешкоджали роботі шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявляв, що під час обшуку Дука погрожував детективам пістолетом і розбивав техніку молотком.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Дуці запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн.