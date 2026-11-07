Президент відреагував на викриття посадовців СБУ на участі у злочинній організації

У суботу, 7 листопада, Володимир Зеленський відреагував на скандал навколо СБУ – викриття співробітників спецслужби, причетних до злочинної організації, яку НАБУ викрило в межах спецоперації «Карфаген».

Володимир Зеленський назвав «ганебною і неприпустимою» причетність працівників СБУ до злочинної організації. Президент наголосив на важливості справедливого покарання, а також анонсував нові кадрові рішення у спецслужбі.

«Найбільше уражень російських окупантів забезпечує саме “Альфа”. І насправді дуже хотілося б тільки таких результатів і від усіх інших складових Служби безпеки. На жаль, цей тиждень приніс зовсім інші новини про СБУ – відверто неприємно, відверто ганебно, абсолютно неприпустимі речі. І були вже через це звільнення в Службі безпеки України, і будуть ще інші кадрові рішення», – сказав Володимир Зеленський.

Також президент повідомив, що затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, а також інших державних органів, зокрема правоохоронних. Володимир Зеленський закликав парламент невідкладно ухвалити цей закон.

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Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття в межах операції «Карфаген» злочинної організації, причетної до діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, катування людей, а також фальсифікації іноземної валюти. Серед фігурантів – заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ, генерал-майор Сергій Дука.

Під час обшуків Дука погрожував правоохоронцям пістолетом і нищив техніку, а бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» намагалися його евакуювати. Слідчі дії проводили на підставі ухвали суду.

Увечері того ж дня в СБУ повідомили про звільнення двох високопосадовців, які фігурують у розслідуванні НАБУ в межах операції «Карфаген».

6 листопада ВАКС відправив Сергія Дуку під варту з можливістю внесення застави розміром 65 млн грн. Водночас у СБУ закликали працівників переказувати гроші на рахунок ВАКС для внесення застави за Дуку.