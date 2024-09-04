Внаслідок російської атаки 4 вересня постраждали 154 житлових будинки

Львівська міська рада та Львівська обласна рада виділять по 30 млн грн на допомогу постраждалим внаслідок російських обстрілів Львова. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет ЛМР у середу, 4 вересня.

Як вказано в проєкті рішення, із резервного фонду бюджету Львівської МТГ управлінню соціального захисту виділять 30 млн грн на допомогу постраждалим унаслідок російської атаки на місто у середу, 4 вересня. Кошти спрямують на часткову оплату послуг за встановлення пошкоджених дверей та заміни вікон. Зокрема мешканцям компенсують 8 тис. грн на заміну дверей та 12 тис. грн на заміну вікон. Аби отримати компенсацію, необхідно звернутися у найближчий ЦНАП із відповідною заявою.

«У результаті російської атаки сьогодні вранці у Львові постраждало 154 житлових будинки. Якщо ви мешкаєте у одному з цих будинків і потребуєте поселення, і з вами ще не зв’язались комунальні служби – зателефонуйте, будь ласка, за телефоном “Гарячої лінії” 15-80 – вам буде надано помешкання», – повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, мешканці знищених квартир зараз зможуть проживати в готельних номерах. Згідно з рішенням виконкому, залежно від площі помешкання, вони отримають від 10 до 15 тис. грн компенсації за оренду житла.

Що стосується будинків, які є пам’ятками архітектури, то для їх відбудови спершу проведуть протиаварійні роботи, після чого визначатимуть, як саме їх відбудувати. Мерія також заявила про готовність співпрацювати з благодійниками. Зі слів Андрія Москаленка, будинків-пам’яток серед постраждалих найбільше.

Підприємці, які також постраждали від ворожого обстрілу, можуть претендувати на компенсаційні ваучери. Бізнес-установи можуть звертатися до ЦНАПів на отримання до 500 тис. грн компенсації на відновлення знищеного та пошкодженого майна.

Крім цього, як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, із резервного фонду обласного бюджету на допомогу постраждалим скерують 30 млн грн гривень на подолання наслідків сьогоднішньої атаки ворога по Львову. Ці гроші скерують на відбудову пошкоджених будинків, медзакладів і шкіл, а також пам’яток архітектури.

Додамо, що свою допомогу з відбудови зруйнованих будинків уже запропонував прем’єр-міністр Дональд Туск.

«Львів потребує допомоги. Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, під ранок середи, 4 вересня Росія вдарила по Львову дронами-камікадже та ракетами. Є влучання у житлові будинки в районі вул. Братів Міхновських та Коновальця. Внаслідок влучання загинули семеро людей, 64 людини госпіталізували. Серед постраждалих восьмеро дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими ще можуть бути люди. Мешканців щонайменше шести будинків, які постраждали від обстрілу, відселять. Дві школи не будуть працювати, постраждали два медичні об’єкти.