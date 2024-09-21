Під час російської атаки на Львів 4 вересня пошкоджені 188 будівель

До переліку інвесторів, які допоможуть відновити пошкоджені російською ракетою будинки у Львові, приєдналася Асоціація західноукраїнських забудовників. Загалом вже 15 інвесторів готові долучитись до кампанії «Візьми будинок під опіку», яку ініціював міський голова Львова Андрій Садовий.

У львівській мерії розповіли, що компанії-забудовники, які є членами Асоціації, візьмуть під опіку два житлових будинки, які було пошкоджено внаслідок російської атаки 4 вересня.

«Члени Асоціації — професіонали будівельної галузі, але передовсім — містяни, яким болять долі постраждалих. Ми не можемо залишитися осторонь і відчуваємо свою відповідальність. Тож Асоціація зобов’язується власними ресурсами відремонтувати два постраждалих будинки, повертаючи людям надію на нормальне життя в своїх помешканнях», — зазначили в Асоціації західноукраїнських забудовників.

На заклик допомогти з відбудовою також відгукнулись компанії: Нова оселя, Avalon, Greenville, Ваш Дім, RIEL, AUROOM, VIKING development, КВІТКА, Майстерня будинків, KREDO development, IKON development, Globus development, Marvel development, Well Bud, PRAUD development, БК КВОРУМ.

Зазначимо, раніше про намір долучитися до відновлення та виділити кошти заявили:

компанія Carlsberg – 50 тис. євро;

благодійний фонд Шона Пенна в Україні CORE – 100 тис. доларів;

компанія «Кормотех» та Enzym Group – 5 млн грн;

компанія Meest Group – 2 млн грн;

місто-побратим Фрайбург – 100 тис. євро (на відбудову ліцею № 5)

Львівський IT Кластер та компанії-учасниці асоціації (Intellias, Linkup Studio, Sombra, PLVision, Impressit, Forbytes, Relevant Software, Qubstudio) – 4 млн грн;

компанія ОККО – 15 млн грн.

Кампанія «Візьми будинок під опіку» триває і Львівська міськрада закликає українські та закордонні бізнеси і міжнародні благодійні організації допомогти відновити зуйновані ворогом будівлі. При цьому місто не оголошує збору, а запрошує взяти конкретний будинок під опіку та відновити його.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Львів 4 вересня Росія пошкодила 188 будівель, 20 з них у критичному стані. Це будівлі історичної спадщини, житлові будинки та школи.