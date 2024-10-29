За який час планують мобілізувати 160 тис. громадян, секретар РНБО не уточнив

В Україні планують призвати ще понад 160 тис. військовозобов’язаних чоловіків. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко у середу, 29 жовтня.

Під час засідання Верховної Ради, знятого на відео нардепом Олексієм Гончаренком, Олександр Литвиненко заявив, що наразі до Сил оборони мобілізували 1 млн 50 тис. громадян. Втім, влада очікує на призов більшої кількості чоловіків.

«Планується призвати понад 160 тис. осіб. Зазначене забезпечить до комплектування військових частин до 85%», – повідомив Олександр Литвиненко.

За який період в Україні планують мобілізувати таку кількість громадян, Литвиненко не уточнив.

Нагадаємо, напередодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації. Відповідно до проєктів законів, мобілізацію та воєнний стан можуть продовжити до 7 лютого 2025 року. Вже 29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкти.