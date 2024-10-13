Військовозобов'язані матимуть три дні, щоб отримати повістку на пошті

Військовозобов’язані українці, яким прийшла на пошту повістка до ТЦК та СП, мають забрати її протягом трьох днів. Якщо за цей час військовозобов’язаний не отримає повістку, йому загрожує штраф, йдеться у постанові Кабінету міністрів.

Відповідно до постанови № 1147 «Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв’язку» від 8 жовтня, повістки ТЦК мають вручатися особисто одержувачу документа. Якщо адресата немає за зазначеною адресою, його інформують про повістку співробітники пошти за номером телефону. Також до поштової скриньки адресата можуть вкладати повідомлення про надходження повітки. На отримання повістки з пошти уряд виділив три дні.

«Якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку адресат (одержувач) не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою “Повістка ТЦК”, працівник об’єкта поштового зв’язку робить позначку “адресат відсутній за зазначеною адресою”, яка засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника», – йдеться у додатку постанови про зміни.

Якщо одержувач не з’явився на пошті протягом трьох днів, щоб отримати повістку, співробітник пошти затверджує військовозобов’язаного як «відсутнього за зазначеною

адресою» та повернути лист із повіткою до ТЦК та СП не пізніше наступного дня. В такому разі вважається, що ТЦК та СП належним чином здійснив інформування громадянина щодо повістки.

Якщо військовозобов’язаний не отримає повітку з пошти за три дні, йому загрожуватиме штраф. Він становитиме від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

Нагадаємо, у липні Кабмін визначив механізм централізованого друку та надсилання повісток поштою. Друк здійснює Міноборони та стратегічні держпідприємства у поліграфічній галузі за кошти з резервного фонду. Для друку та розсилки повіток виділили майже 72 млн грн. Загалом до кінця 2024 року Міноборони має здійснити друк 900 тис. повісток.

До слова, 4 жовтня уряд скоротив термін прибуття до ТЦК та СП за повісткою. Час на візит до центрів комплектування скоротили вдвічі – до 7 днів для мешканців обласних центрів та до 10 днів для тих, хто живе в інших населених пунктах.