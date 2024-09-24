До кінця року щомісяця планується друкувати 300 тис. повісток

Кабінет міністрів України погодив виділення 71,82 млн грн на централізований друк 900 тис. повісток до кінця 2024 року. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на розпорядження уряду 24 вересня.

«З метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. грн для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення і повідомленням про вручення», – ідеться в документі.

Зазначається, що централізованим друком повісток займатиметься Міністерство оборони або державні підприємства, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави (в поліграфічній галузі), на підставі відповідних договорів. Їх укладатимуть Міноборони, призначений оператор поштового зв’язку та відповіді державні підприємства. До кінця 2024 року планується друкувати 300 тис. повісток на місяць.

Витяг із пояснювальної записки до розпорядження (Фото «Української правди»)

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 9 липня упорядкував механізм централізованого друку і надсилання повісток військовозобов‘язаним поштою. Сформовані за допомогою Єдиного держреєстру призовників повістки матимуть кваліфікований електронний підпис керівника районного (міського) ТЦК та СП або його відділу. Після цього повістки можуть централізовано друкуватися разом з описом вкладення та надсилатися резервістам та військовозобов’язаним поштою.

Повістки поштою передбачені всім військовозобов’язаним громадянам незалежно від того, оновили вони свої дані чи ні. Також повістка вважається врученою навіть у разі відмови від її отримання або відсутності людини за місцем реєстрації.