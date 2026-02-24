Велика Британія оголосила про надання нового пакету підтримки Україні

У вівторок, 24 лютого, Велика Британія оголосила про надання Україні чергового пакету допомоги, який містить військову, гуманітарну та реконструкційну підтримку. Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Британський уряд офіційно представив новий пакет у четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відомо, що цього дня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер очолить засідання «Коаліції охочих», міністерка закордонних справ Іветт Купер відвідає офіційні заходи в Києві, а міністр оборони Джон Гілі приєднається до українців у Лондоні, відвідавши український кафедральний собор. Разом із єпископом та послом України він запалить свічку на згадку про всіх, хто загинув у повномасштабній війні.

«У цю сумну річницю наше послання українському народу просте: Велика Британія з вами, сильніша ніж будь-коли. Саме тому сьогодні ми оголошуємо про нову підтримку і будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – сказав Кір Стармер.

Новий пакет допомоги Україні включає:

енергетичну підтримку: 20 млн фунтів стерлінгів (27,9 млн доларів за курсом НБУ) на терміновий ремонт енергомереж. Ці кошти спрямують на відновлення потужностей, пошкоджених російськими обстрілами цієї зими, та підготовку системи до наступної зими.

гуманітарну підтримку: 5,7 млн фунтів стерлінгів (7,7 млн доларів) отримають громади на лінії фронту. Допомога призначена для евакуації цивільних, підтримки внутрішньо переміщених осіб та тих, хто постраждав від авіаударів.

навчання медиків: провідні британські хірурги, медсестри та фізіотерапевти консультують українських військових медиків. Досвід Британії у травматології та лікуванні бойових травм допоможе українським солдатам повернутися до військової служби або налагодити своє цивільне життя.

підготовку бойової авіації: українські пілоти зараз проходять навчання на британській авіабазі. Уперше Велика Британія готує саме інструкторів з пілотування гелікоптерів. Після завершення навчання випускники зможуть самостійно тренувати нові покоління льотчиків в Україні.

Міністерка закордонних справ Іветт Купер в Україні також оголосить про виділення 30 млн фунтів стерлінгів (40,5 млн доларів) для підтримки стійкості українського суспільства та сприяння зусиллям з забезпечення правосуддя та відповідальності жертв і тих, хто пережив ймовірні воєнні злочини Росії.

Нагадаємо, 12 лютого Велика Британія повідомила, що передасть Україні 1000 додаткових легких багатоцільових ракет (LMM) для зміцнення системи протиповітряної оборони.