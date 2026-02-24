Велика Британія оголосила про масштабний пакет допомоги Україні
Британські фахівці вперше підготують українських інструкторів з пілотування гелікоптерів
У вівторок, 24 лютого, Велика Британія оголосила про надання Україні чергового пакету допомоги, який містить військову, гуманітарну та реконструкційну підтримку. Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.
Британський уряд офіційно представив новий пакет у четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Відомо, що цього дня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер очолить засідання «Коаліції охочих», міністерка закордонних справ Іветт Купер відвідає офіційні заходи в Києві, а міністр оборони Джон Гілі приєднається до українців у Лондоні, відвідавши український кафедральний собор. Разом із єпископом та послом України він запалить свічку на згадку про всіх, хто загинув у повномасштабній війні.
«У цю сумну річницю наше послання українському народу просте: Велика Британія з вами, сильніша ніж будь-коли. Саме тому сьогодні ми оголошуємо про нову підтримку і будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – сказав Кір Стармер.
Новий пакет допомоги Україні включає:
- енергетичну підтримку: 20 млн фунтів стерлінгів (27,9 млн доларів за курсом НБУ) на терміновий ремонт енергомереж. Ці кошти спрямують на відновлення потужностей, пошкоджених російськими обстрілами цієї зими, та підготовку системи до наступної зими.
- гуманітарну підтримку: 5,7 млн фунтів стерлінгів (7,7 млн доларів) отримають громади на лінії фронту. Допомога призначена для евакуації цивільних, підтримки внутрішньо переміщених осіб та тих, хто постраждав від авіаударів.
- навчання медиків: провідні британські хірурги, медсестри та фізіотерапевти консультують українських військових медиків. Досвід Британії у травматології та лікуванні бойових травм допоможе українським солдатам повернутися до військової служби або налагодити своє цивільне життя.
- підготовку бойової авіації: українські пілоти зараз проходять навчання на британській авіабазі. Уперше Велика Британія готує саме інструкторів з пілотування гелікоптерів. Після завершення навчання випускники зможуть самостійно тренувати нові покоління льотчиків в Україні.
Міністерка закордонних справ Іветт Купер в Україні також оголосить про виділення 30 млн фунтів стерлінгів (40,5 млн доларів) для підтримки стійкості українського суспільства та сприяння зусиллям з забезпечення правосуддя та відповідальності жертв і тих, хто пережив ймовірні воєнні злочини Росії.
Нагадаємо, 12 лютого Велика Британія повідомила, що передасть Україні 1000 додаткових легких багатоцільових ракет (LMM) для зміцнення системи протиповітряної оборони.