Велика Британія надасть Україні ще 1000 багатоцільових ракет для посилення ППО
Ці ракети можна застосовувати для перехоплення ворожих цілей запускаючи із землі, моря чи повітря
Велика Британія передасть Україні 1000 додаткових легких багатоцільових ракет (LMM) для зміцнення системи протиповітряної оборони. Про це повідомило британське Міністерство оборони в четвер, 12 лютого.
Там зазначили, що виготовлені у Белфасті ракети «матимуть вирішальне значення для захисту української інфраструктури та міст від ескалації атак Росії з використанням безпілотників та ракет».
Також у британському Міноборони уточнили, що постачання ракет здійснюється в межах контракту на суму 390 млн фунтів стерлінгів, який передбачає розширення співпраці між оборонними галузями Великої Британії та України.
Ракети Lightweight Multirole Missile (LMM) виготовляє оборона компанія Thales на підприємстві у Белфасті. Ракети можна застосовувати для перехоплення ворожих цілей запускаючи із землі, моря чи повітря. Це озброєння Велика Британія надає Україні від початку повномасштабного вторгнення.
До слова, раніше в британському уряді повідомили, що мають намір розробити та передати Україні балістичні далекобійні ракети Nightfall з бойовою частиною вагою 200 кг. Зброя здатна уразити ціль на відстані до 500 км.