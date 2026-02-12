Велика Британія передасть Україні 1000 додаткових легких багатоцільових ракет (LMM) для зміцнення системи протиповітряної оборони. Про це повідомило британське Міністерство оборони в четвер, 12 лютого.

Там зазначили, що виготовлені у Белфасті ракети «матимуть вирішальне значення для захисту української інфраструктури та міст від ескалації атак Росії з використанням безпілотників та ракет».

Також у британському Міноборони уточнили, що постачання ракет здійснюється в межах контракту на суму 390 млн фунтів стерлінгів, який передбачає розширення співпраці між оборонними галузями Великої Британії та України.

Ракети Lightweight Multirole Missile (LMM) виготовляє оборона компанія Thales на підприємстві у Белфасті. Ракети можна застосовувати для перехоплення ворожих цілей запускаючи із землі, моря чи повітря. Це озброєння Велика Британія надає Україні від початку повномасштабного вторгнення.

До слова, раніше в британському уряді повідомили, що мають намір розробити та передати Україні балістичні далекобійні ракети Nightfall з бойовою частиною вагою 200 кг. Зброя здатна уразити ціль на відстані до 500 км.