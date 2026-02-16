Вирок виніс Південний окружний військовий суд у Ростов-на-Дону

Південний окружний військовий суд у Ростов-на-Дону засудив трьох українських військовополонених із бригади «Азов» до 20 років позбавлення волі кожного у справі про «тероризм». Про це у понеділок, 16 лютого, повідомило російське видання «Медиазона».

У Росії засудили 50-річного Михайла Насонова, 30-річного Владислава Корміліна та 52-річного Сергія Копилова. Суд визнав їх винними в «участі в терористичній спільноті та проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності».

За даними видання, Кормілін служив в «Азові» з 2018 року як стрілець та навесні 2022 року брав участь в обороні заводу Азовсталь в Маріуполі. Насонов перебував у складі підрозділу з 2015 року. За версією російського слідства, він був старшим інструктором і заступником командира автомобільного взводу. Тоді як Копилов служив у патрульній роті стрілецького батальйону та відповідав за матеріальне забезпечення.

Військові потрапили в полон у травні 2022 року.

Нагадаємо, що це не перший вирок бійцям «Азову» у Росії. Зокрема, 10 грудня російський суд виніс вирок військовослужбовцю 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Валерію Єремєєву, звинувативши його у нібито вбивстві цивільного за проросійські погляди.

У жовтні Південний окружний воєнний суд у Ростові-на-Дону засудив до майже 20 років позбавлення волі 32-річного бійця бригади «Азов» Нацгвардії України Віталія Костюченка.