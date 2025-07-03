Юрій Ягодка перебував на посаді міського голови Острога з 2020 року

Суд першої інстанції відмовив колишньому меру Острога Юрію Ягодці у задоволенні позову щодо поновлення на посаді. Раніше депутати Острозької міськради проголосували за дострокове припинення його повноважень. Приводом для цього став скандал через прослуховування мером російської музики та побиття жінки у серпні 2024 року.

В.о. міського голови Острога Костянтин Кирилюк розповів ZAXID.NET, що 2 липня Рівненський районний суд відмовив Юрію Ягодці у його позові щодо повернення на посаду. Рішення Острозької міської ради щодо припинення його повноважень залишається чинним.

«Суд урахував свідчення очевидців і матеріали, долучені до справи, та дійшов до висновку, що рішення про відсторонення Юрія Ягодки було прийнято правомірно, згідно з чинним законодавством», – зауважив Костянтин Кирилюк.

Нагадаємо, що Юрій Ягодка у серпні 2024 року потрапив у скандал. Місцева мешканка заявила правоохоронцям, що тодішній мер Острога її побив. За словами жінки, вона проходила повз місцеву бібліотеку й почула звідти російську музику. Жінка зайшла у приміщення, щоб зробити зауваження, і виявила там нетверезого Юрія Ягодку. Після зауваження і короткої розмови чиновник нібито відреагував агресивно і накинувся на жінку з кулаками. Випадок стався у День пам’яті захисників.

Після цього інциденту Юрій Ягодка перепросив за свою поведінку. «Так, моя провина в тому, що, кажучи по-простому, – напився», – написав він. Однак згодом в інтерв’ю він заявляв про провокацію і запевняв, що не слухав російську музику та нікого не бив, а лише схопив жінку за руку. Також він звинуватив опонентів у використанні цієї ситуації проти нього та спробі позбавити влади.

31 січня під час засідання сесії Острозької міськради депутати звільнили Юрія Ягодку з посади. Новим очільником громади став Костянтин Кирилюк, депутат міської ради і до цього – начальник управління забезпечення надання адміністративних послуг Острозької міської ради.

Нагадаємо, Юрія Ягодку обрали головою Острозької громади від політичної партії «Пропозиція» у 2020 році. Свою карʼєру посадовець розпочинав у комерційних банках України. З 2005 по 2010 був депутатом Острозької районної ради, з 2007 по 2010 працював головою Острозької районної державної адміністрації, а у 2015 році став сільським головою Розвазької сільської ради. З липня 2019 року Юрій Ягодка був заступником Острозького міського голови з питань діяльності виконавчих органів.