Юрій Ягодка обраний головою Острозької громади від політичної партії «Пропозиція» у 2020 році

У п’ятницю, 31 січня, під час засідання сесії Острозької міськради депутати звільнили з посади скандального мера Юрія Ягодку. Про це повідомило видання «Район. Острог» із сесійної зали.

За звільнення Юрія Ягодки проголосували 25 міських депутатів, один депутат утримався, а ще 8 депутатів не брали участі в голосуванні. Новим очільником громади став Костянтин Кирилюк, депутат міської ради і до цього – начальник управління забезпечення надання адміністративних послуг Острозької міської ради.

У пояснювальній записці до рішення «Про дострокове припинення повноважень Острозького міського голови» вказано, що «за час здійснення повноважень Острозьким міським головою Ягодкою Юрієм Петровичем мали місце факти та обставини, які свідчить про порушення ним законів України, прав і свобод громадян, а також незабезпечення здійснення наданих йому повноважень».

Раніше, у листопаді 2024 року, мер Острога Юрій Ягодка повідомляв про конфлікт із секретарем міськради Тарасом Хмаруком.

«Причина конфлікту дуже проста: перетягування на себе влади з перших днів своєї роботи секретарем. При цьому повне ігнорування своїх обов'язків, як секретаря ради. По-простому, Тарас Віталійович хоче «рішати», але дуже не хоче робити роботу. Окрім того, почались ситуації, де він штучно створював конфлікти, і при розмовах почав казати: «то все Ягодка винен». Я терпів довго. Якось дуже не хотілось починати відкритий конфлікт», – писав Юрій Ягодка.

Нагадаємо, що Юрій Ягодка у серпні 2024 року потрапив у скандал через російську музику. Місцева мешканка заявила правоохоронцям, що її побив Юрій Ягодка. За словами жінки, вона проходила повз місцеву бібліотеку, де розташований Центр культури та дозвілля, й почула звідти російську музику. Жінка зайшла у приміщення, щоб зробити зауваження, і виявила там нетверезого, з її слів, Юрія Ягодку. Після зауваження і короткої розмови чиновник нібито відреагував агресивно і накинувся на жінку з кулаками. Випадок стався у День пам’яті захисників.

Пізніше Юрій Ягодка вибачився за свою поведінку. «Так, моя провина в тому, що, кажучи по-простому, – напився», – написав він. Однак згодом у інтерв’ю він заявляв про провокацію та запевняв журналіста, що він нікого не бив, а лише схопив жінку за руку, та не слухав російську музику. Також звинуватив опонентів у використанні цієї ситуації проти нього та спробі позбавити його влади.

Юрій Ягодка обраний головою Острозької громади від політичної партії «Пропозиція» у 2020 році. Свою карʼєру посадовець розпочинав у комерційних банках України. Із 2005 по 2010 був обраний депутатом Острозької районної ради, із 2007 по 2010 працював головою Острозької районної державної адміністрації, а у 2015 році став сільським головою Розвазької сільської ради. Із 26 липня 2019 року Юрій Ягодка був заступником Острозького міського голови з питань діяльності виконавчих органів.