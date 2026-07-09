Дмитро Лубінесь засудив напад на військовослужбовців ТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після нападу на військовослужбовців ТЦК та СП у Львові закликав Міністерство оборони створити робочу групу, яка перегляне мобілізаційні процедури.

«Реформа мобілізаційних процесів потрібна вже сьогодні. Саме тому звертаюся до Міністерства оборони України із закликом терміново створити робочу групу для комплексного перегляду та вдосконалення мобілізаційних процедур», – зазначив Дмитро Лубінець.

Водночас омбудсмен наголосив, що напад на військовослужбовців, перешкоджання їхній законній діяльності та пошкодження службового майна є неприпустимими й мають отримати належну правову оцінку.

За словами Лубінця, інцидент у Львові не можна розглядати окремо від проблем, які накопичувалися у сфері мобілізації. Він зазначив, що коли повідомлення про можливі порушення прав людини під час мобілізації роками не отримують належної правової оцінки, це призводить до втрати довіри до держави та зростання суспільної напруги.

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Омбудсмен закликав створити прозорі, зрозумілі та справедливі правила мобілізації, які одночасно захищатимуть інтереси держави й права людини.

«Закон має бути один для всіх. Не має значення, хто його порушив – громадянин чи представник держави. У кожному випадку має бути об'єктивне розслідування», – наголосив Лубінець.

До слова, Генштаб проводить службову перевірку щодо правомірності дій військових, а у випадку виявлення порушень, винних притягнуть до відповідальності.

Раніше на ситуацію уже відреагували керівник Офісу Президента Кирило Буданов та Міністерство оборони. Так, Буданов закликав українців замислитися над тим, «хто буде захищати від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас, якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б’єте військовослужбовця своєї армії». У Міноборони своєю чергою наголосили, що будь-яке насильство щодо військовослужбовців є неприпустимим, а відповідальність за такі дії має бути незалежно від обставин.

Як писав ZAXID.NET, у Львові 8 липня під час мобілізаційних заходів на проспекті Червоної калини виник конфлікт між групою оповіщення ТЦК та перехожими. Згодом натовп перекинув службове авто військових, пошкодив його, а також намагався зірвати форму з одного з військовослужбовців. Наразі правоохоронці відкрили кримінальні провадження, а Львівська ОВА повідомила, що всі учасники правопорушень мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.

Міський голова Львова Андрій Садовий засудив напад на військових ТЦК, заявивши, що події мають отримати належну правову оцінку, а всі порушники – понести відповідальність. Водночас він зазначив, що «ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади», але «такі події – це сум і сором».