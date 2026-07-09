Пправоохоронці відкрили кримінальні провадження через дії натовпу на Сихові

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на сутички з військовослужбовцями ТЦК та СП у Львові, які сталися ввечері 8 липня на Сихові. Він засудив напад на військових та закликав правоохоронців дати справедливу оцінку подіям.

Буданов наголосив, що українці мають усвідомлювати наслідки агресії проти військовослужбовців.

«Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б’єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас», – написав Кирило Буданов.

Також керівник ОП заявив, що очікує належної реакції правоохоронних органів.

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«Очікую справедливої реакції від правоохоронних органів на події у Львові», – зазначив він.

У Міністерстві оборони України наголосили, що напад на військовослужбовців у Львові є неприпустимим, як і будь-які інші прояви насильства щодо представників Сил оборони.

«Позиція Міноборони послідовна – перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії. Єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони також зауважили, що мобілізація є необхідною складовою захисту України, хоча її методи потребують вдосконалення. У відомстві теж заявили, що очікують від правоохоронців належної оцінки подіям у Львові, а всіх причетних до правопорушень закликали притягнути до відповідальності.

Як писав ZAXID.NET, ввечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові під час мобілізаційних заходів виник конфлікт між групою оповіщення ТЦК та перехожими. Згодом натовп перекинув службовий позашляховик військових, пошкодив автомобіль, а також намагався зірвати форму з одного з військовослужбовців. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження, а Львівська ОВА повідомила, що всі учасники правопорушень мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.

На події також відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. Мер засудив напад на військових ТЦК, заявивши, що події мають отримати належну правову оцінку, а всі порушники – понести відповідальність.