Натовп перекинув службове авто ТЦК на Сихові

Міський голова Львова Андрій Садовий засудив дії натовпу, який увечері 8 липня перекинув автомобіль ТЦК на Сихові. Він заявив, що всі, хто порушив закон, мають понести відповідальність, а події повинні отримати належну правову оцінку.

«Те, що ми побачили вчора у Львові – дуже погано. Ще не діагноз, але вже симптом. Ганебна поведінка групи людей не здатна знищити репутацію громади, але тінь кинула», – написав міський голова.

Мер нагадав, що нині 58 тисяч львів’ян і львів’янок служать у лавах Сил оборони України, а місто щодня прощається із загиблими військовими та спрямовує значну частину бюджету на підтримку армії. Садовий також наголосив, що Росія зацікавлена у внутрішніх конфліктах в Україні.

«Найбільше сьогодні Росія зацікавлена в тому, щоб українці почали воювати між собою. Будь-який внутрішній конфлікт миттєво стає інструментом ворожої пропаганди», – зазначив він.

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Міський голова підкреслив, що Україна залишається правовою державою навіть під час повномасштабної війни, тому всі учасники подій мають нести відповідальність відповідно до закону.

«Події вчорашнього вечора повинні отримати належну правову оцінку. Усі, хто порушив закон, мають понести відповідальність», – заявив Андрій Садовий.

Також він закликав не називати військовослужбовців «працівниками ТЦК» та наголосив, що перешкоджання виконанню ними службових обов'язків є неприпустимим.

«Ми можемо дискутувати про роботу державних інституцій. Але перешкоджати військовим виконувати службові обов’язки, нищити майно чи брати закон у власні руки – неприпустимо», – зазначив міський голова.

Андрій Садовий також пригадав мирні протести у Львові проти позбавлення незалежності НАБУ та САП. «Минулого року молодь виходила на вулиці з картонками й відстояла свою позицію. Я теж був там. Такі вчинки викликають повагу. Відео, які ми побачили вчора, – це сум і сором. Будьте мудрими!» – додав він.

Нагадаємо, ввечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові під час мобілізаційних заходів виник конфлікт між групою оповіщення ТЦК та перехожими. Згодом натовп перекинув службовий позашляховик військових і пошкодив його. За інформацією поліції, конфлікт виник після того, як військовослужбовці зупинили 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

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Львівська ОВА повідомила про службове розслідування дій військовослужбовців ТЦК та пообіцяла притягнути до відповідальності всіх учасників правопорушень.