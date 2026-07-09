Генштаб закликав до неупередженого розслідування нападу на військових ТЦК

Після нападу на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Львові Генеральний штаб Збройних сил України розпочав службову перевірку щодо правомірності дій військових. Про це йдеться у заяві Генштабу 9 липня.

«Проводиться службова перевірка щодо правомірності дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі встановлення порушень винні особи будуть притягнуті до відповідальності у визначеному законом порядку», – йдеться у повідомленні.

Водночас у Генштабі засудили будь-які напади на військовослужбовців ТЦК та СП, наголосивши, що такі дії є неприпустимими, протизаконними та підривають обороноздатність держави.

У відомстві заявили, що події у Львові «мають ознаки перешкоджання законній діяльності Збройних сил України» та закликали правоохоронні органи забезпечити «всебічне, об’єктивне та неупереджене розслідування цього випадку, а винних – притягнути до відповідальності».

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У Генштабі додали, що будь-які суперечки щодо законності дій військовослужбовців мають вирішуватися виключно в правовому полі, а застосування насильства не може бути виправданням за жодних обставин.

Раніше на ситуацію уже відреагували керівник Офісу Президента Кирило Буданов та Міністерство оборони. Зокрема, Кирило Буданов закликав українців замислитися над наслідками насильства щодо військових: «Подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії». У Міноборони своєю чергою наголосили, що будь-яке насильство щодо військовослужбовців є неприпустимим, а відповідальність за такі дії має наставати незалежно від обставин.

Як писав ZAXID.NET, пізно ввечері 8 липня на проспекті Червоної Калини у Львові під час мобілізаційних заходів виник конфлікт між групою оповіщення ТЦК та перехожими. Згодом натовп перекинув службовий позашляховик військових, пошкодив автомобіль, а також намагався зірвати форму з одного з військовослужбовців. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження, а Львівська ОВА повідомила, що всі учасники правопорушень мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.