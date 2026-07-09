У четвер, 9 липня, у Львівській обласній військові адміністрації влаштували брифінг щодо конфлікту з ТЦК на Сихові. Участь у ньому взяли представники Львівської ОВА та Львівського обласного ТЦК та СП.

Заступник начальника Львівського ТЦК та СП Петро Сторожук розповів про хронологію подій конфлікту на Сихові.

«Наша група виявила громадянина, який порушив правила військового обліку. Він 1996 року народження, йому 30 років, він підлягає мобілізації. Під час перевірки документів з’ясувалося, що він перебуває у розшуку. Тоді йому запропонували поїхати у Сихівський РТЦК для уточнення облікових даних та проходження ВЛК. Чоловік сів в автомобіль, після цього приїхала група невідомих осіб. Наразі правоохоронці з’ясовують, хто це був. Ці люди заблокували транспортний засіб наших працівників, відмовлялися їх відпускати. Далі почався конфлікт, люди почали ламати транспортних засобів, згодом все більшало людей», – розповів Петро Сторожук.

Заступник начальника Львівського ТЦК та СП зазначив, що конфлікт тривав приблизно з 21:00 до 02:30.

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«Зараз призначено службове розслідування. Встановлюються причини та вина посадових осіб. А також тривають слідчі дії правоохоронних органів», – додав Петро Сторожук.

Начальник Сихівського РТЦК Борис Пруцьких уточнив, що конфлікт виник на пр. Червоної Калини. Спочатку було три автомобілі ТЦК – два поїхали з 30-річним чоловіком, ще один залишилася.

«Двоє військових постраждали, їх доставили в травмпункт. Важких фізичних побоїв у них немає», – сказав Борис Пруцьких.

Начальник Сихівського РТЦК також прокоментував відео, яке поширилося мережами, на якому видно, як чоловік у формі б’є цивільного.

«Конфлікт почався не з того, це відео вирване з контексту. Там все було по-іншому. Ми розповімо про це після завершення слідства. на мою думку, як керівника, це була самооборона», – додав Борис Пруцьких.

Під час трощення автомобіля ТЦК працівників там не було. Згодом їм вдалося потрапити в автомобіль до правоохоронців, де медики екстреної допомоги надали їм першу меддопомогу.

На брифінгу у Львівській ОВА не було представників поліції Львівщини. Журналісти зазначили, що правоохоронці лише спостерігали за конфліктом і запитали, чому представники правоохоронних органів не прийшли, щоб прокоментувати ситуацію.

«Коментувати дії поліції в цій частині я не маю повноважень. Я був на місці з 00:00 до 02:30. Я дякую поліції, що вони поводили себе не агресивно, професійно і не застосовували силу, не дивлячись на те, що їх провокували», – сказав керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень.

У Львівській ОВА не виключають, що акція могла бути спланованою. Також там зазначили, що в Україні не має відповідальності за порушення комендантської години. А ще зазначають, що процес мобілізації потребує змін.

«Процес мобілізації на сьогодні потребує кардинальних змін, цифровізація процесу не призведе до розв'язання всіх проблем. Без законодавчих рішень процес мобілізації спричинятиме лише нагнітання, непорозуміння і зловживання ворогом», – сказав Тарас Грень.

Нагадаємо, у середу ввечері, 8 липня, на пр. Червоної Калини натовп перекинув службовий автомобіль ТЦК під час мобілізаційних заходів та розтрощив його. За даними поліції, конфлікт виник через 30-річного чоловіка, який насправді перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.