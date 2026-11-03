Суддя повністю задовольнила позов бабусі загиблого військового

Бабуся загиблого на Донбасі військового через Львівський окружний адміністративний суд скасувала відмову комісії Міноборони у призначенні 15 млн грн одноразової грошової допомоги. Суд зобов’язав МОУ виплатити вказану суму.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, до суду звернулася бабуся старшого солдата, який загинув у липні 2022 року в бою на території Бахмутського району Донеччини. Військовий був сиротою, ним опікувалася бабуся із 1997 року.

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Після загибелі онука жінка зверталася для отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 15 млн грн. Спершу комісія Міноборони відправила документи на доопрацювання, бо не було судового рішення про факт спільного проживання, ведення спільного господарства та ін.

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Бабуся солдата звернулася до Стрийського міськрайонного суду Львівщини та отримала необхідне рішення, але після цього комісія відмовила їй у призначенні виплати через загибель онука. Мешканка Львівщини вважає рішення протиправним і звернулася до суду.

Представник відповідача повідомив, що комісія відмовила у призначенні вказаної виплати, бо судове рішення підтвердило лише факт спільного проживання однією сім’єю, проте не встановило факту ведення спільного господарства та наявності взаємних прав та обов’язків, або перебування на утриманні загиблого відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Адвокат позивачки наголошував, що без підтвердження спільного побуту суд законодавчо не мав би права встановити факт проживання саме «однією сім’єю».

Цю справу розглянула суддя Наталія Сидор, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«Онук та бабуся проживали разом, вели спільний побут, бабуся опікувалася онуком після смерті його батьків до його повноліття, а згодом, в силу похилого віку, доглядати за бабусею почав покійний онук, який проживав разом з нею, порався по господарству, купляв продукти харчування, ліки, оплачував комунальні послуги, дбав про добробут у будинку. Отже, цим рішенням підтверджується той факт, що позивачка є членом сім’ї загиблого військовослужбовця», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнила позов бабусі загиблого військового та зобов’язала Міноборони призначити та нарахувати їй одноразову виплату. Рішення ще можна оскаржити.