Бойовий медик через львівський суд зобов’язав частину звільнити його зі служби
Батько позивача потребує постійного догляду через другу групу інвалідності
Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову військової частини звільнити військовослужбовця для догляду за батьком з інвалідністю. Позов військового задовольнили повністю, а частину зобов’язали прийняти рішення про його звільнення його зі служби.
Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, до суду звернувся старший бойовий медик ракетної батареї, якому частина відмовила у звільненні зі служби для догляду за батьком із другою групою інвалідності. Він вважає таке рішення протиправним, тому звернувся до суду.
У матеріалах справи наведено позицію представника військової частини. Він зазначив, що у батька позивача є дружина, а також звернув увагу на заключення ЛКК оформлене довідкою, а не висновком.
«Надані позивачем висновки/заключення ЛКК не можуть підтверджувати потребу батька позивача у постійному сторонньому догляді, оскільки оформлені неналежно, а рішення експертної комісії та рекомендації не містить відомостей про потребу в постійному сторонньому догляді. Також відповідач вказує, що позивачем не надано документів, що підтверджують інвалідність мати позивача та її потребу в постійному сторонньому догляді», – наведено позицію відповідача.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Цю справу розглянув суддя Олег Кравців, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя зауважує, що варто оцінювати не лише наявність членів сім’ї, а й їхню спроможність здійснювати постійний догляд.
Матір позивача є пенсіонеркою та не може здійснювати постійний догляд, відповідно до заключення ЛКК. Згідно з Сімейним кодексом, непрацездатним вважається той, хто досяг пенсійного віку або має інвалідність. У цьому випадку обоє батьків позивача є непрацездатними. Суд також критично оцінив доводи відповідача щодо неналежності оформлення документів.
Суддя повністю задовольнив позов військового, визнав протиправною відмову частини у звільненні на підставі пп. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Військову частину зобов’язали прийняти рішення про звільнення позивача через потребу постійного догляду за батьком із другою групою інвалідності. Рішення ще можна оскаржити.