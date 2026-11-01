Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову військової частини звільнити військовослужбовця для догляду за батьком з інвалідністю. Позов військового задовольнили повністю, а частину зобов’язали прийняти рішення про його звільнення його зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, до суду звернувся старший бойовий медик ракетної батареї, якому частина відмовила у звільненні зі служби для догляду за батьком із другою групою інвалідності. Він вважає таке рішення протиправним, тому звернувся до суду.

У матеріалах справи наведено позицію представника військової частини. Він зазначив, що у батька позивача є дружина, а також звернув увагу на заключення ЛКК оформлене довідкою, а не висновком.

«Надані позивачем висновки/заключення ЛКК не можуть підтверджувати потребу батька позивача у постійному сторонньому догляді, оскільки оформлені неналежно, а рішення експертної комісії та рекомендації не містить відомостей про потребу в постійному сторонньому догляді. Також відповідач вказує, що позивачем не надано документів, що підтверджують інвалідність мати позивача та її потребу в постійному сторонньому догляді», – наведено позицію відповідача.

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Цю справу розглянув суддя Олег Кравців, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя зауважує, що варто оцінювати не лише наявність членів сім’ї, а й їхню спроможність здійснювати постійний догляд.

Матір позивача є пенсіонеркою та не може здійснювати постійний догляд, відповідно до заключення ЛКК. Згідно з Сімейним кодексом, непрацездатним вважається той, хто досяг пенсійного віку або має інвалідність. У цьому випадку обоє батьків позивача є непрацездатними. Суд також критично оцінив доводи відповідача щодо неналежності оформлення документів.

Суддя повністю задовольнив позов військового, визнав протиправною відмову частини у звільненні на підставі пп. «г» п. 2 ч. 4 ст. 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Військову частину зобов’язали прийняти рішення про звільнення позивача через потребу постійного догляду за батьком із другою групою інвалідності. Рішення ще можна оскаржити.