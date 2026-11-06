Вікторія Кузнецова офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні під час зйомок «МастерШеф»

У п’ятницю, 6 листопада, ДБР повідомило про підозру старшій лейтенантці ЗСУ, яка замість стаціонарного лікування брала участь у зйомках телевізійного шоу «МастерШеф». Мова про учасницю 16 сезону Вікторію Кузнецову з Прикарпаття.

Як вказано у повідомленні ДБР, з квітня до серпня 2025 року військовослужбовиця офіційно перебувала на стаціонарному лікуванні в одному з військово-медичних закладів. Однак фактично більшу частину цього часу вона проводила поза лікарнею. Офіцерка перебувала в Києві, Харкові та на Одещині, займалася власними справами й навіть брала участь у зйомках популярного кулінарного проєкту «МастерШеф».

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Водночас командування військової частини вважало, що офіцерка проходить лікування, і продовжувало нараховувати їй належні виплати. Унаслідок цього державі завдано збитків на майже 250 тис. грн.

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«Працівники ДБР також перевіряють можливу причетність до оборудки інших осіб. Зокрема, встановлюють, чи сприяли посадовці військово-медичного закладу оформленню документів про стаціонарне лікування без фактичного перебування пацієнтки в лікарні», – вказано у повідомленні.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у березні 2026 року Печерський райсуд Києва дозволив слідчому ДБР отримати доступ до документів у цій справі. Тоді повідомляли, що мова про учасницю 16 сезону «МастерШеф» Вікторію Кузнецову.

Військовослужбовиці повідомлено про підозру за:

ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР встановлюють усі обставини оборудки та можливих співучасників. Викриття відбулося у взаємодії зі Службою безпеки України.

На сайті СТБ вказано, що Вікторія Кузнецова родом з Коломиї, їй 27 років і вона є колишньою військовою (із 2015 року була штурманом в ЗСУ). СТБ повідомляло, що Вікторія Кузнецова покинула проєкт «МастерШеф» за крок до фіналу.

Кулінарний сайт «Овоч» писав, що Вікторія Кузнецова народилась у Харкові, а у 17 років пішла на військову службу. Згодом переїхала у Коломию на Івано-Франківщині, де мріяла відкрити свою пекарню.