Обвинувачена привласнила 10,4 тис. грн

Рахівський районний суд визнав начальницю відділення «Укрпошти» у селі Чорна Тиса Ганну Манівлець винною у службовому підробленні та привласненні 10,4 тис. грн соціальної виплати місцевої мешканки. За скоєне посадовиці призначили 5 років і 2 місяці позбавлення волі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 25 червня, 55-річна обвинувачена, зловживаючи своїм службовим становищем, підробила у відомості дані про отримання соціальної допомоги внутрішньо переміщеною жінкою.

«Посадовиця підписалась замість потерпілої про отримання нею коштів, а потім власним підписом затвердила нібито виплату жінці більше 10 тис. грн соціальної допомоги», – зазначили правоохоронці.

За матеріалами справи, йдеться про керівницю відділення «Укрпошти» у селі Чорна Тиса Ганну Манівлець, яка в суді не визнала своєї вини. Вона сказала, що в той день потерпіла прийшла за соцвиплатами напідпитку і тому її підпис у відомостях міг відрізнятися від власного. Натомість, слова обвинуваченої спростувала експертиза, яка встановила, що підпис потерпілої підробили.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Марусяк визнала Ганну Манівлець винною у службовому підробленні та привласненні грошей і призначила їй 5 років і 2 місяці ув’язнення із позбавленням права обіймати посади, пов’язані із адміністративно управлінськими функціями у сфері поштового зв’язку строком на 2 роки. Також судом частково задоволено позов потерпілої про відшкодування їй моральної школи в розмірі 3400 грн. На вирок можуть подати апеляцію.